«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Китай остановил экспорт дизеля и бензина

15:13 1051

Правительство Китая приказало своим крупнейшим НПЗ приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку война на Ближнем Востоке угрожает нарушить глобальные поставки энергоресурсов. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, призыв не распространяется на заправку реактивным топливом для международных рейсов, бункеровку под залог самолетов или поставки в Гонконг или Макао.

Отмечается, что снижение экспорта из Китая, одного из крупнейших экспортеров топлива в Азии, вероятно, ухудшит ситуацию с ограниченными поставками топлива в Азии, что еще больше увеличит маржу переработки.

AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 142
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится обновлено 15:47
15:47 5296
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 3990
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 1899
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
15:28 15265
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 2100
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 3302
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 9497
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 9826
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 3539
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 2976

