Китай остановил экспорт дизеля и бензина

Правительство Китая приказало своим крупнейшим НПЗ приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку война на Ближнем Востоке угрожает нарушить глобальные поставки энергоресурсов. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, призыв не распространяется на заправку реактивным топливом для международных рейсов, бункеровку под залог самолетов или поставки в Гонконг или Макао.

Отмечается, что снижение экспорта из Китая, одного из крупнейших экспортеров топлива в Азии, вероятно, ухудшит ситуацию с ограниченными поставками топлива в Азии, что еще больше увеличит маржу переработки.