Иран раскалывает «Совет мира»

Власти Индонезии задумались о возможном выходе из международного «Совета мира», который создан для урегулирования ситуации в секторе Газа, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил председатель Народного консультативного конгресса республики Ахмад Музани, передает информационное агентство Antara.

Джакарта присоединилась к совету в надежде на ускорение процесса достижения независимости Палестины, но атаки на Иран ясно дали понять, что президент может пересмотреть участие страны в этой структуре. «Для Индонезии участие в «Совете мира» и выход из него — это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти в любой момент, но, повторюсь, это может происходить на основе взаимного согласия», — заявил Музани.