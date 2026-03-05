USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Иран раскалывает «Совет мира»

15:22 2104

Власти Индонезии задумались о возможном выходе из международного «Совета мира», который создан для урегулирования ситуации в секторе Газа, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил председатель Народного консультативного конгресса республики Ахмад Музани, передает информационное агентство Antara.

Джакарта присоединилась к совету в надежде на ускорение процесса достижения независимости Палестины, но атаки на Иран ясно дали понять, что президент может пересмотреть участие страны в этой структуре. «Для Индонезии участие в «Совете мира» и выход из него — это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти в любой момент, но, повторюсь, это может происходить на основе взаимного согласия», — заявил Музани.

AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 146
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится
15:47 5301
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 3994
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 1900
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
15:28 15266
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 2105
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 3305
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
15:01 9498
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
14:55 9826
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 3539
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 2977

