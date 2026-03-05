Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову

Конфликт начался после выступления Фазиля Мустафы на пленарном заседании парламента 3 марта. Депутат заявил, что одной из причин разводов является желание части женщин получить алименты, долю имущества и «свободную жизнь». По словам Мустафы, некоторые девушки выходят замуж целенаправленно, чтобы после рождения ребенка инициировать развод ради материальной выгоды.

Эти слова вызвали волну негодования в социальных сетях, депутата обвинили в дискриминации женщин. Одним из наиболее жестких критиков выступил Ильгар Мамедов.

Бывший председатель партии Real заявил, что Фазиль Мустафа не владеет реальными цифрами и «выдумал статистическую драму» в интересах своих «друзей-миллионеров», не нашедших счастья в личной жизни. Мамедов подчеркнул, что попытки депутата очернить женщин не имеют под собой доказательной базы, и призвал общественность ознакомиться с его новой книгой, где описана «беспрецедентная победа» политика в борьбе за свободу.

«После того как я вчера на глазах у нации доказал, что он ничего не смыслит в цифрах, вместо признания ошибки он в своей сегодняшней статье попытался очернить мою победу за свободу», — написал Мамедов в Facebook.

Фазиль Мустафа не остался в долгу, опубликовав развернутый ответ. Депутат признал, что его тексты не идеальны и открыты для критики, однако подчеркнул разницу между «конструктивным диалогом» и «бесстыдным стилем» Мамедова.

Мустафа напомнил оппоненту его прошлые высказывания, в частности, сравнение парламента с «зоопарком», и иронично отметил, что после освобождения из тюрьмы Мамедов сам стремился попасть в Милли Меджлис.

Депутат также заявил, что его высказывания относятся не ко всем женщинам, а лишь к определенной их категории, «стремящимся к легкой жизни», а в большинстве случаев причиной развода становится «неподобающее поведение мужчин».

Мустафа признал, что в большинстве случаев причиной разводов является «неподобающее поведение мужчин», которые также уклоняются от выплат алиментов.

«Тот факт, что Ильгар Мамедов возвысил голос протеста от имени женщин, склонных к легкомысленному образу жизни, вовсе не продиктован его искренностью. На самом деле этот человек просто хочет привлечь внимание к другой своей обиде, не имеющей отношения к делу.

Якобы один из депутатов, когда тот участвовал в выборах, по-дружески сказал ему: «Ильгар, зачем ты вообще взываешь к избирателям? Учти, у тебя всего один-единственный избиратель. Главное — сделай так, чтобы именно он остался тобой доволен!»

В качестве совета скажу: господин Ильгар Мамедов, ни сейчас, ни впредь ни тот человек, ни «они», ни граждане Азербайджана, которых вы называете «избирателями», не останутся вами довольны. Вам не будут доверять ни на йоту.

Потому что те, кто знает, на каких условиях вы вышли из тюрьмы, понимают: ради имущества и получения «политических алиментов» вы всегда будете склонны к «разводу»! Постарайтесь в будущем стать хотя бы феминистом, последовательно защищающим права таких женщин. Уж они-то обязательно назначат вас на то место, которого вы заслуживаете!» - сказал Мустафа.