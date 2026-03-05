Новая задумка Трампа против Ирана

По словам ее источников, американский лидер Дональд Трамп в состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах с лидерами курдов предложил обеспечить их силам поддержку со стороны американских вооруженных сил, в том числе прикрытие с воздуха. Американская сторона добивается того, чтобы упомянутые формирования попытались взять под контроль часть территории на западе Ирана.

Вашингтонская администрация предложила курдским формированиям военную поддержку, если они согласятся выступить против властей Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве: либо они с Америкой и Израилем, либо с Ираном», - отметил курдский источник издания.

Американский портал Axios ранее выступил с утверждением, что ряд курдских формирований проводит подготовку к возможному началу наступательной операции против властей Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее в среду на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что американский президент Дональд Трамп недавно разговаривал с лидерами курдских формирований. Как заверила Ливитт, Вашингтон не планирует использовать силы курдов против властей Ирана.