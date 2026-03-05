USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новая задумка Трампа против Ирана

The Washington Post
15:47 1479

Вашингтонская администрация предложила курдским формированиям военную поддержку, если они согласятся выступить против властей Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источников, американский лидер Дональд Трамп в состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах с лидерами курдов предложил обеспечить их силам поддержку со стороны американских вооруженных сил, в том числе прикрытие с воздуха. Американская сторона добивается того, чтобы упомянутые формирования попытались взять под контроль часть территории на западе Ирана.

«Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве: либо они с Америкой и Израилем, либо с Ираном», - отметил курдский источник издания.

Американский портал Axios ранее выступил с утверждением, что ряд курдских формирований проводит подготовку к возможному началу наступательной операции против властей Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее в среду на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что американский президент Дональд Трамп недавно разговаривал с лидерами курдских формирований. Как заверила Ливитт, Вашингтон не планирует использовать силы курдов против властей Ирана.

AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 152
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится обновлено 15:47
15:47 5308
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 3999
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 1905
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
15:28 15270
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 2109
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 3306
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 9501
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 9828
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 3543
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 2979

