Украинские истребители летали без ракет

По их информации, дефицит, начавшийся с конца ноября и длившийся до середины декабря 2025 года, «обнажил уязвимость украинской системы противовоздушной обороны».

Истребители F-16 Вооруженных сил Украины в течение по меньшей мере трех недель в конце 2025 года были вынуждены выполнять боевые вылеты без американских ракет, необходимых для поражения воздушных целей, из-за прекращения западными союзниками поставок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, в момент прекращения западных поставок у Киева на весь парк F-16 оставалось лишь несколько ракет AIM-9 Sidewinder. Украинские пилоты пытались как-то компенсировать нехватку боеприпасов, которые не сработали во время предыдущих вылетов, авиапушками.

Тем не менее, как указали источники, дефицит необходимых ракет был восполнен в декабре 2025 года после поступления партии снарядов от зарубежных партнеров, однако из каких конкретно стран, собеседники агентства не назвали.

Агентству Reuters не удалось установить причины образовавшейся нехватки боеприпасов и выяснить, связаны ли задержки с действиями США или европейских союзников Киева.