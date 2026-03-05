USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новость дня
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан

16:08 529

Возбуждено уголовное дело в связи с атакой иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что с территории Ирана посредством двух дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывающимися боеголовками, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе предварительных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, а второй рядом со школой в селе Шекерабад Бабекского района НАР.

В результате инцидента зданию Нахчыванского международного аэропорта был нанесен значительный ущерб, нарушена его работа. Также из-за умышленного незаконного вмешательства в деятельность служб аэропорта гражданский авиалайнер, выполнявший рейс номер 264 по маршруту Нахчыван-Баку, находясь в воздухе, был вынужден в целях безопасности вернуться в Баку.

AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 159
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится обновлено 15:47
15:47 5316
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 4004
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 1911
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
15:28 15274
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 2112
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 3308
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 9505
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 9833
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 3545
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 2982

ЭТО ВАЖНО

AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 159
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится обновлено 15:47
15:47 5316
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 4004
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 1911
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
15:28 15274
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 2112
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 3308
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 9505
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 9833
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 3545
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 2982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться