Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан

Возбуждено уголовное дело в связи с атакой иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что с территории Ирана посредством двух дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывающимися боеголовками, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе предварительных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, а второй рядом со школой в селе Шекерабад Бабекского района НАР.

В результате инцидента зданию Нахчыванского международного аэропорта был нанесен значительный ущерб, нарушена его работа. Также из-за умышленного незаконного вмешательства в деятельность служб аэропорта гражданский авиалайнер, выполнявший рейс номер 264 по маршруту Нахчыван-Баку, находясь в воздухе, был вынужден в целях безопасности вернуться в Баку.