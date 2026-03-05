Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Сегодня со стороны Ирана против территории Азербайджана, против азербайджанского государства был совершен террористический акт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совбеза страны.

«Иранское государство подвергло обстрелу территорию Нахчыванской Автономной Республики с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями обстрела были гражданские объекты. Нахчыванский международный аэропорт, здание его терминала, школа и другие направления подверглись вероломному обстрелу со стороны Ирана. Азербайджанское государство решительно осуждает этот гнусный террористический акт; совершившие его должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны предоставить азербайджанской стороне объяснения, принести извинения, а виновные в этом теракте — привлечены к уголовной ответственности. Это не первый случай, когда иранское государство совершает террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев. Мы все хорошо помним, как некоторое время назад террористической атаке подверглось посольство Азербайджана в Тегеране. Лицо, проинструктированное иранскими спецслужбами, совершило кровавый теракт против граждан Азербайджана.

В результате один гражданин погиб, еще один получил тяжелые ранения. Должен также отметить, что безоружный представитель спецслужб Азербайджана обезвредил террориста, вооруженного автоматом Калашникова, коктейлем Молотова и топором. И тогда у нас не было сомнений, что за этим стоит иранское государство. Потому что этот теракт продолжался около 40 минут как внутри, так и вокруг посольства. За эти 40 минут ни один представитель сил безопасности или полиции не приблизился к посольству. Было ясно, что этот теракт был заказан на самом высоком уровне государственных структур Ирана с целью запугать Азербайджан и реализовать свои гнусные намерения против него. Как вы знаете, тогда Азербайджан очень жестко отреагировал на это событие: посольство Азербайджана было эвакуировано из Ирана, все дипломатические связи были приостановлены. Иранская сторона была вынуждена извиниться перед нами и признать свою вину. Совершившему тот теракт по нашему настоянию было вынесено самое суровое наказание. Даже иранское государство, которое долгое время не проявляло интереса к исполнению этого приговора и даже пыталось спасти преступника, было вынуждено казнить террориста на глазах у представителей Азербайджана. На этот раз ответ будет таким же. Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Вооруженным силам дано поручение подготовить и осуществить ответные меры.

Иранской стороне неоднократно, особенно после прошлогодних столкновений, заявлялось, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы не допустим этого, как не допускали до сегодняшнего дня. Правда, летом прошлого года и в последующий период из Ирана в наш адрес выдвигались необоснованные обвинения. Медиаресурсы, находящиеся под контролем государственных структур Ирана, вели грязную кампанию клеветы против Азербайджана, чтобы очернить нашу страну и изменить мнение наших соотечественников, проживающих в Иране. Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое азербайджанское государство является надеждой для многих азербайджанцев, живущих в Иране. То есть попытки очернить, оклеветать и дискредитировать нас перед иранской общественностью преследовали именно эту цель. Ибо для этого не было никаких оснований. Азербайджан ни тогда ни сейчас не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана. Такова наша позиция. У нас нет ни интереса проводить какие-либо операции против соседних стран, ни наша политика этого не позволяет. Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою силу против любой злой силы, и пусть в Иране об этом не забывают. Совершенный ими террористический акт, наряду со всеми другими гнусными факторами, является примером величайшей неблагодарности. Как только произошли последние события [в Иране], мы направили им весть, выразили соболезнования. Министр иностранных дел по моему поручению переговорил со своим коллегой. Я выразил свою позицию, чтобы пойти в их посольство и выразить соболезнования.