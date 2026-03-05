USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Россия и Украина обменялись пленными

16:38 123

Россия и Украина провели обмен пленными - 200 на 200 человек, сообщили в российском Минобороны.

Обмен прошел при посредничестве ОАЭ и США, уточнили в ведомстве.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными пока обмен не подтверждали.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, 5–6 марта планируется обменять 500 военнопленных с каждой стороны.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 5 февраля — тогда с каждой стороны вернулись 157 человек. В Россию также были возвращены трое жителей Курской области.

