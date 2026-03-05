USD 1.7000
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр

В связи с последними событиями все рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку, запланированные на 5 марта 2026 года, отменены. Об этом сообщили в AZAL.

Согласно информации, в целях обеспечения транспортного сообщения между Баку и Нахчываном для граждан Азербайджана организованы авиарейсы по маршруту Баку–Ыгдыр (Турция) и в обратном направлении. Для доставки пассажиров из аэропорта Ыгдыр в Нахчыван и обратно будут организованы специальные автобусные рейсы. Перевозка будет осуществляться через Нахчыванский автовокзал.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета, а также иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового образца.

AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полeтов. Пассажиры будут оперативно информироваться о возможных изменениях в расписании.

МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится
МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Иран не остановится обновлено 15:47
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
