Фидан: Трамп поддержал мирное предложение Анкары, а Пезешкиан отверг

Фидан отметил, что первые шаги для восстановления диалога были предприняты после телефонного разговора между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 27 января. Фидан заявил, что Эрдоган предложил провести трехстороннюю телеконференцию между Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, и что Вашингтон принял это предложение, а Тегеран его отклонил.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил местным СМИ, что Анкара неоднократно пыталась предотвратить возможную войну между Соединенными Штатами и Ираном, но Тегеран не понимает атмосферу в Вашингтоне.

«Если бы иранская сторона приняла предложение о трехсторонней встрече, это стало бы переломным моментом. Потому что мы знали, что переговорный процесс подходил к концу и требовалось решительное вмешательство, способное изменить ситуацию», — подчеркнул Фидан.

Фидан добавил, что в феврале атмосфера вокруг конфликта США и Ирана крайне накалилась. В то время США находились на пороге решения об ударе по Ирану. «Во всех контактах речь шла о войне, о неизбежном нападении», — сказал Фидан.

Фидан, заявивший, что встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле через три дня после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, подчеркнул, что американцы хотели обсудить с иранцами четыре вопроса, но Тегеран отклонил это предложение.

Фидан сообщил, что после этого иранцы вернулись к прежнему формату и, отвергнув посредничество региональных стран, таких как Турция, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, выбрали для двусторонних переговоров Оман.

После нескольких раундов в Омане 27 февраля Фидан понял, что дела идут не в позитивном направлении. «На мой взгляд, если бы иранцы правильно оценили давление президента Трампа и приняли некоторые предложения, риск войны мог бы снизиться», — заключил Фидан.