«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора был выражен решительный протест в связи с ракетной атакой, совершенной вчера Исламской Республикой Иран по территории Турции, а также с сегодняшней атакой дронов на Азербайджан. Было отмечено, что подобные действия являются неприемлемыми.

Подчеркнуто, что эти атаки противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

В ходе беседы также обсуждалась временная организация авиарейсов в Нахчыван через аэропорт Ыгдыр для обеспечения безопасности.

Министры подчеркнули важность продолжения координации, вытекающей из стратегического союзничества между двумя странами.

Кроме того, МИД Турции распространил заявление в связи с ударом Ирана по Нахчывану.

«Мы решительно осуждаем нападения беспилотных летательных аппаратов, совершенные сегодня (5 марта) на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Мы вновь подчеркиваем, что такие атаки, нацеленные на третьи страны и увеличивающие риск распространения войны, должны быть немедленно прекращены. Турция, как и всегда, продолжит стоять на стороне Азербайджана», - говорится в заявлении.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщает АПА.

Министры обсудили атаки иранских дронов на Азербайджан.

Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан обновлено 17:47
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 357
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
17:26 1671
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан обновлено 17:47
17:47 1961
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан обновлено 16:50
16:50 1410
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 1589
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим...
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим... обновлено 18:15
18:15 8262
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 6043
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 3553
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
15:28 16567
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 3462
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 4146
