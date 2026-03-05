Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора был выражен решительный протест в связи с ракетной атакой, совершенной вчера Исламской Республикой Иран по территории Турции, а также с сегодняшней атакой дронов на Азербайджан. Было отмечено, что подобные действия являются неприемлемыми.

Подчеркнуто, что эти атаки противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

В ходе беседы также обсуждалась временная организация авиарейсов в Нахчыван через аэропорт Ыгдыр для обеспечения безопасности.

Министры подчеркнули важность продолжения координации, вытекающей из стратегического союзничества между двумя странами.

Кроме того, МИД Турции распространил заявление в связи с ударом Ирана по Нахчывану.

«Мы решительно осуждаем нападения беспилотных летательных аппаратов, совершенные сегодня (5 марта) на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Мы вновь подчеркиваем, что такие атаки, нацеленные на третьи страны и увеличивающие риск распространения войны, должны быть немедленно прекращены. Турция, как и всегда, продолжит стоять на стороне Азербайджана», - говорится в заявлении.