В России задержали бывшего первого замглавы Минобороны

Бывший первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве», - сказала Петренко в четверг журналистам.