В России задержали бывшего первого замглавы Минобороны

17:15 1332

Бывший первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве», - сказала Петренко в четверг журналистам.

Она отметила, что «фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения».

«Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», - сказала официальный представитель СКР.

Она не уточнила сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

