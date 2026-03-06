Одной из ключевых тем, находящихся в центре внимания медицинского сообщества, стала проблема ожирения. Международная конференция под названием «Ожирение как медико-социальная проблема. Новые подходы к лечению» успешно состоялась по инициативе Ассоциации по ожирению Andop. Мероприятие было посвящено всестороннему анализу ожирения как значимой проблемы современной системы здравоохранения — как с медицинской, так и с социальной точки зрения. Основной целью конференции стало акцентирование внимания на том, что избыточная масса тела становится все более значимым фактором риска для здоровья, а также демонстрация масштабов проблемы на глобальном и национальном уровнях и подчеркивание важности эффективного управления массой тела, ранней диагностики и современных терапевтических подходов.

Согласно международной статистике: более 2,5 миллиарда человек в мире страдают от избыточной массы тела;

свыше 1 миллиарда человек имеют диагноз ожирение;

ожирение рассматривается как один из наиболее серьезных вызовов здравоохранению XXI века. Ситуация в Азербайджане соответствует глобальной динамике. По результатам исследований, более 65% населения сталкиваются с проблемой избыточной массы тела. В то время как в мире за последние годы увеличился уровень обращаемости к специалистам по поводу лечения ожирения, в Азербайджане доля людей, консультирующихся с врачом по вопросам массы тела и получающих безопасное и эффективное лечение, остается значительно ниже мировых тенденций. В этом контексте особую значимость приобретают просветительская деятельность, раннее вмешательство и внедрение мультидисциплинарного подхода.

В рамках конференции приняли участие местные и международные эксперты в области эндокринологии, кардиологии, диетологии и семейной медицины. Были представлены и обсуждены вопросы патофизиологии ожирения, его взаимосвязи с сопутствующими заболеваниями, а также современные стратегии лечения, основанные на доказательной медицине. Отдельное внимание было уделено интеграции клинических доказательств в повседневную медицинскую практику, а также формированию эффективной модели коммуникации с людьми, страдающими избыточной массой тела.

«Az çəki, çox həyat»: от клинических доказательств к коммуникации с пациентом Одной из центральных сессий конференции стал спутниковый панельный симпозиум компании Novo Nordisk под названием «Az çəki, çox həyat: от клинических доказательств к коммуникации с пациентом». В рамках данной панели управление массой тела рассматривалось как стратегически важный фактор для здоровья и качества жизни человека, а также с точки зрения его влияния на метаболические и сердечно-сосудистые показатели, что было продемонстрировано на основе научных данных. В ходе обсуждения были представлены результаты клинических исследований, данные реальной клинической практики и современные терапевтические подходы. Подчёркивалась необходимость долгосрочного ведения ожирения как хронического заболевания.

Компания Novo Nordisk, являющаяся одним из основных партнеров конференции, обладает многолетним международным опытом в области борьбы с ожирением и предлагает инновационные решения, основанные на научных исследованиях. В сотрудничестве с глобальным медицинским сообществом компания продвигает системный подход к комплексному лечению ожирения. В данном контексте одним из современных терапевтических средств, которые в ближайшее время будут представлены в Азербайджане, является препарат Wegovy. С мая препарат европейского производства будет поставляться в страну и станет частью инновационных подходов к управлению избыточной массой тела в национальной системе здравоохранения. Согласно данным клинических исследований: в краткосрочной перспективе возможно снижение массы тела до 24 кг, при этом снижение веса начинается уже с 4-й недели терапии, а 84% утраченной массы приходится на жировую ткань;

в долгосрочной перспективе отмечается положительное влияние на снижение сердечно-сосудистых рисков (инфаркт, инсульт и сердечно-сосудистая смертность);

безопасность препарата подтверждена в 44 международных клинических исследованиях с участием более 52 000 человек;

на сегодняшний день препарат применялся более чем 23 миллионами человек по всему миру.