«Ожирение как медико-социальная проблема. Новые подходы к лечению»

Международная конференция; ФОТО
11:00 243

Одной из ключевых тем, находящихся в центре внимания медицинского сообщества, стала проблема ожирения. Международная конференция под названием «Ожирение как медико-социальная проблема. Новые подходы к лечению» успешно состоялась по инициативе Ассоциации по ожирению Andop. Мероприятие было посвящено всестороннему анализу ожирения как значимой проблемы современной системы здравоохранения — как с медицинской, так и с социальной точки зрения.

Основной целью конференции стало акцентирование внимания на том, что избыточная масса тела становится все более значимым фактором риска для здоровья, а также демонстрация масштабов проблемы на глобальном и национальном уровнях и подчеркивание важности эффективного управления массой тела, ранней диагностики и современных терапевтических подходов.

Согласно международной статистике:

  • более 2,5 миллиарда человек в мире страдают от избыточной массы тела;
  • свыше 1 миллиарда человек имеют диагноз ожирение;
  • ожирение рассматривается как один из наиболее серьезных вызовов здравоохранению XXI века.

Ситуация в Азербайджане соответствует глобальной динамике. По результатам исследований, более 65% населения сталкиваются с проблемой избыточной массы тела. В то время как в мире за последние годы увеличился уровень обращаемости к специалистам по поводу лечения ожирения, в Азербайджане доля людей, консультирующихся с врачом по вопросам массы тела и получающих безопасное и эффективное лечение, остается значительно ниже мировых тенденций. В этом контексте особую значимость приобретают просветительская деятельность, раннее вмешательство и внедрение мультидисциплинарного подхода.

В рамках конференции приняли участие местные и международные эксперты в области эндокринологии, кардиологии, диетологии и семейной медицины. Были представлены и обсуждены вопросы патофизиологии ожирения, его взаимосвязи с сопутствующими заболеваниями, а также современные стратегии лечения, основанные на доказательной медицине.

Отдельное внимание было уделено интеграции клинических доказательств в повседневную медицинскую практику, а также формированию эффективной модели коммуникации с людьми, страдающими избыточной массой тела.

«Az çəki, çox həyat»: от клинических доказательств к коммуникации с пациентом

Одной из центральных сессий конференции стал спутниковый панельный симпозиум компании Novo Nordisk под названием «Az çəki, çox həyat: от клинических доказательств к коммуникации с пациентом». В рамках данной панели управление массой тела рассматривалось как стратегически важный фактор для здоровья и качества жизни человека, а также с точки зрения его влияния на метаболические и сердечно-сосудистые показатели, что было продемонстрировано на основе научных данных.

В ходе обсуждения были представлены результаты клинических исследований, данные реальной клинической практики и современные терапевтические подходы. Подчёркивалась необходимость долгосрочного ведения ожирения как хронического заболевания.

Компания Novo Nordisk, являющаяся одним из основных партнеров конференции, обладает многолетним международным опытом в области борьбы с ожирением и предлагает инновационные решения, основанные на научных исследованиях. В сотрудничестве с глобальным медицинским сообществом компания продвигает системный подход к комплексному лечению ожирения.

В данном контексте одним из современных терапевтических средств, которые в ближайшее время будут представлены в Азербайджане, является препарат Wegovy. С мая препарат европейского производства будет поставляться в страну и станет частью инновационных подходов к управлению избыточной массой тела в национальной системе здравоохранения.

Согласно данным клинических исследований:

  • в краткосрочной перспективе возможно снижение массы тела до 24 кг, при этом снижение веса начинается уже с 4-й недели терапии, а 84% утраченной массы приходится на жировую ткань;
  • в долгосрочной перспективе отмечается положительное влияние на снижение сердечно-сосудистых рисков (инфаркт, инсульт и сердечно-сосудистая смертность);
  • безопасность препарата подтверждена в 44 международных клинических исследованиях с участием более 52 000 человек;
  • на сегодняшний день препарат применялся более чем 23 миллионами человек по всему миру.

Следует отметить, что любая терапевтическая интервенция должна осуществляться исключительно по назначению врача и на основании индивидуальной медицинской оценки.

Международная конференция «Ожирение как медико-социальная проблема. Новые подходы к лечению» вновь продемонстрировала, что борьба с ожирением является не только вопросом личной ответственности, но и неотъемлемой частью государственной стратегии общественного здравоохранения.

Платформа, созданная по инициативе Ассоциации по ожирению Andop, способствует укреплению диалога между медицинским сообществом, экспертами и представителями отрасли, а также распространению научно обоснованной информации и повышению качества жизни пациентов.

Ранняя диагностика ожирения, корректная оценка состояния пациента и применение современных методов лечения имеют важное значение для здоровья будущих поколений и повышения качества жизни населения Азербайджана.

