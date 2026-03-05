USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга признал бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского виновным в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева и покушении на убийство Фехруза Ширинова, сообщили в суде.

Шихлинский приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года срока он проведет в тюрьме. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших 350 тыс. и 250 тыс. рублей.

Приговор также вынесен другим фигурантам дела:

▪️ Акиф Сафаров — 21 год лишения свободы;

▪️ Аяз Сафаров — 20 лет;

▪️ Камал Сафаров — 14 лет;

▪️ Мазахир Сафаров — 13 лет;

▪️ Бакир Сафаров — 10 лет;

▪️ Шуджаяддин Раджабов — 14 лет.

В середине февраля коллегия присяжных признала их виновными.

