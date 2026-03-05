Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга признал бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского виновным в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева и покушении на убийство Фехруза Ширинова, сообщили в суде.
Шихлинский приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года срока он проведет в тюрьме. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших 350 тыс. и 250 тыс. рублей.
Приговор также вынесен другим фигурантам дела:
▪️ Акиф Сафаров — 21 год лишения свободы;
▪️ Аяз Сафаров — 20 лет;
▪️ Камал Сафаров — 14 лет;
▪️ Мазахир Сафаров — 13 лет;
▪️ Бакир Сафаров — 10 лет;
▪️ Шуджаяддин Раджабов — 14 лет.
В середине февраля коллегия присяжных признала их виновными.