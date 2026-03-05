USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Еще шесть истребителей Rafale в ОАЭ

Франция направила в ОАЭ шесть дополнительных истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны. Об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен радиостанции RTL.

«У нас есть истребители Rafale, которые уже находились в ОАЭ. В рамках нашего соглашения в Арабские Эмираты были отправлены еще шесть», - отметила она.

Министр также объявила о новой эвакуации французских граждан, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке.

«На Ближнем Востоке проживает 400 тыс. человек. Мы очень обеспокоены судьбой наших граждан. Некоторые из них обращались к нам за поддержкой, другие - с просьбой о возвращении. Все это ежедневно решается нашими командами», - продолжила она, отметив, что эвакуация проводится в порядке приоритета, начиная с уязвимых групп населения, пожилых людей или несовершеннолетних без сопровождения.

Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим...
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран раскалывает «Совет мира»
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
