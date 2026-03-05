Песков: Это не наша война

По словам представителя Кремля, Россия не может остановить войну на Ближнем Востоке, но должна действовать для обеспечения своих интересов, в том числе экономических.

«Та война, которая идет, — это не наша война», — ответил представитель Кремля на вопрос, должна ли Москва оказать влияние на ближневосточный конфликт.

«Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны, ее может остановить тот, кто ее начал, что они, с нашей точки зрения, и должны сделать», - подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что Россия не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружениями.