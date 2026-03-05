USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Песков: Это не наша война

17:39

Россия не является частью конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Та война, которая идет, — это не наша война», — ответил представитель Кремля на вопрос, должна ли Москва оказать влияние на ближневосточный конфликт.

По словам представителя Кремля, Россия не может остановить войну на Ближнем Востоке, но должна действовать для обеспечения своих интересов, в том числе экономических.

«Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны, ее может остановить тот, кто ее начал, что они, с нашей точки зрения, и должны сделать», - подчеркнул он. 

Ранее Песков сообщил, что Россия не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружениями.

Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
17:26
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан
17:47
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан
16:50
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим...
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим...
18:15
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
15:28
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22

