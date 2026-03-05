USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек

Израильская армия намерена продолжать операцию против Ирана по меньшей мере еще одну–две недели, расширяя список целей и нанося удары по тысячам объектов, связанных с иранским режимом. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.

Цель Израиля — «систематическое ослабление иранского режима и его военных объектов». По оценкам США, операция против Ирана может продлиться не менее 100 дней, писало Politico.

Как сообщает The Times of Israel, с 28 февраля израильские ВВС сбросили на территорию Ирана более 5 тыс. бомб. Авиация при этом продолжает укреплять превосходство в воздухе, прежде всего в районе Тегерана.

По данным издания, накануне свыше 100 истребителей нанесли массированный удар по крупному военному комплексу на востоке иранской столицы, сбросив более 250 бомб.

Среди пораженных целей — штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции, разведывательного управления сил «Кудс», формирований «Басидж», киберподразделения, спецназа внутренних войск, а также так называемого подразделения по «подавлению протестов». Кроме того, уничтожены десятки пусковых установок баллистических ракет и систем ПВО, включая объекты на территории аэропорта Мехрабад.

Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим...
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран раскалывает «Совет мира»
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
