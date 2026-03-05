Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»

По словам Обалы, студенты по всему Ирану выходят на протесты в университетских кампусах, несмотря на жестокие репрессии в декабре и январе прошлого года. «Эти студенты — будущее Ирана, и Израиль должен действовать, чтобы помочь им», — пишет он.

Обалы напоминает, что Иран — многонациональная страна: далеко не все его жители — персы. Он приводит слова бывшего министра иностранных дел Али Акбара Салехи, утверждавшего, что южные азербайджанцы составляют около 40 процентов населения. Бывший министр образования Хамид‑Реза Хаджи Бабаи, по словам Обалы, говорил, что 70 процентов учащихся в Иране говорят не на персидском языке. «Поэтому при обсуждении будущего Ирана нельзя игнорировать недовольство неперсидских групп», — пишет он.

Обалы утверждает, что южноазербайджанское движение добивается прав ненасильственными методами — в том числе права на образование на родном языке. Часть групп выступает за федеративную систему, другие — за независимость Южного Азербайджана. Все эти движения, подчеркивает он, действуют мирно.

«Как человек, верящий в демократию, свободу слова и универсальные права человека — как они закреплены во Всеобщей декларации прав человека ООН, — я считаю, что жители Южного Азербайджана должны иметь те же права, что и жители Квебека в Канаде, или шотландцы в Великобритании, или любая другая группа в демократическом обществе Западной Европы. Наш народ должен иметь право решать свое будущее — оставаться ли в составе Ирана или стать независимым государством.

Как ненасильственное движение, мы должны не только добиваться признания своих прав, но и получать поддержку от демократических стран. После столетия диктатуры в Иране наш народ заслуживает демократического общества. Нам не нужно менять одну диктатуру на другую. Народ Южного Азербайджана хочет присоединиться к свободным нациям мира. А также построить дружеские отношения со всеми странами мира, включая нашего друга Израиль», — подчеркивает автор.

Обалы пишет, что азербайджанцы и евреи веками мирно сосуществовали на Кавказе, а нынешние отношения между Израилем и Азербайджаном являются образцовыми. По этой причине, утверждает он, южные азербайджанцы хотят следовать примеру своих северных собратьев и развивать прочные связи с еврейским государством.

«Поэтому премьер‑министру Израиля следовало бы поддержать этническую группу, которая исторически имеет прекрасные связи с еврейским народом, и помочь ей свергнуть режим мулл в Тегеране, заменив его демократической системой, которая будет уважать права всех этнических групп в Иране. Я обещаю премьер‑министру Израиля, что свободный и независимый Южный Азербайджан присоединится к Авраамовым соглашениям и станет стратегическим союзником еврейского государства», — пишет Обалы.