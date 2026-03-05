USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

В Персидском заливе застряла тысяча судов

18:12 132

Порядка 1 тыс. судов, включая нефтяные танкеры и газовозы, в настоящее время остаются в акватории Персидского залива и прилегающих водах, не имея возможности пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Lloyd’s Market Association Шейлу Кэмерон, которая представляет страховщиков лондонского страхового рынка.

По ее словам, совокупная страховая стоимость этих судов «превышает $25 млрд».

«С воскресенья, 1 марта, как минимум 40 судов пересекли Ормузский пролив», который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, добавила Кэмерон.

Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 380
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
Суровые приговоры представителям азербайджанской диаспоры
17:26 1699
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан
Турция осудила атаку Ирана на Азербайджан обновлено 17:47
17:47 1982
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за атаки Ирана на Азербайджан обновлено 16:50
16:50 1415
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
AZAL отменил рейсы в Нахчыван и организует маршрут через Ыгдыр
16:40 1599
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим...
Глава МИД Израиля об атаке на Азербайджан: Безумный иранский режим... обновлено 18:15
18:15 8303
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану
14:55 6053
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
Скандал из-за разведенных женщин: Фазиль Мустафа отвечает Ильгару Мамедову
15:36 3572
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля
Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион и базе ВВС Израиля видео; обновлено 15:28
15:28 16577
Иран раскалывает «Совет мира»
Иран раскалывает «Совет мира»
15:22 3474
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 4151

