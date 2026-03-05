В Персидском заливе застряла тысяча судов

Порядка 1 тыс. судов, включая нефтяные танкеры и газовозы, в настоящее время остаются в акватории Персидского залива и прилегающих водах, не имея возможности пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Lloyd’s Market Association Шейлу Кэмерон, которая представляет страховщиков лондонского страхового рынка.
По ее словам, совокупная страховая стоимость этих судов «превышает $25 млрд».
«С воскресенья, 1 марта, как минимум 40 судов пересекли Ормузский пролив», который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, добавила Кэмерон.