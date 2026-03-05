Как разбомбили аятолл

В Сети публикуют кадры, на которых ракета прерывает собрание аятолл, посвященное организации похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Во время собрания слышен звук взрыва, пропадет свет и раздаются крики паникующих людей.

3 марта сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по расположенному в городе Кум офису Совета экспертов, который избирает высшего руководителя Ирана.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB утверждала, что люди были заранее эвакуированы из здания.

На кадрах видно, что здание было почти полностью разрушено - остался лишь его остов с торчащей отовсюду арматурой.