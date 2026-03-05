Еще четыре истребителя Typhoon Катару

Великобритания отправляет четыре истребителя Typhoon в Катар на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции, транслируемой телеканалом Sky News.

«Мы посылаем дополнительно четыре истребителя Typhoon, чтобы они вошли в состав нашей эскадрильи в Катаре с целью усиления оборонной операции в Катаре и во всем регионе. Вертолеты Wildcat с возможностями по противодействию БПЛА прибудут на Кипр завтра», – сказал Стамер.

Он также подтвердил, что эсминец HMS Dragon британских ВМС отправится на Кипр для защиты базы британских ВВС Акротири вблизи города Лимасол. При этом премьер не уточнил, когда корабль покинет порт Портсмут и направится в Средиземное море.