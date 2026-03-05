USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

И Сирия осудила удары по Нахчывану

18:50 552

Министерство иностранных дел Сирии осудило удары Ирана по Азербайджану. Об этом говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Сирии заявило о решительном осуждении попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану с использованием баллистических ракет и дронов. Эти действия являются явным нарушением суверенитета государств и представляют угрозу региональной и международной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Ведомство также подчеркнуло, что Сирия отвергает любое насилие и эскалацию, направленные против гражданских лиц и инфраструктуры, выражает полную солидарность с Турцией и Азербайджаном и призывает международное сообщество выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 232
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 472
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 673
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 455
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2331
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1853
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2661
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1607
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2964
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6213
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1516

ЭТО ВАЖНО

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 232
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 472
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 673
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 455
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2331
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1853
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2661
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1607
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2964
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6213
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1516
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться