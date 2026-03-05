И Сирия осудила удары по Нахчывану

Министерство иностранных дел Сирии осудило удары Ирана по Азербайджану. Об этом говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Сирии заявило о решительном осуждении попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану с использованием баллистических ракет и дронов. Эти действия являются явным нарушением суверенитета государств и представляют угрозу региональной и международной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Ведомство также подчеркнуло, что Сирия отвергает любое насилие и эскалацию, направленные против гражданских лиц и инфраструктуры, выражает полную солидарность с Турцией и Азербайджаном и призывает международное сообщество выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.