Эрдоган на связи с Алиевым

Пресс-служба президента Азербайджана сообщает, что 5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
«Президент Турции заявил, что осуждает атаку дронов, совершенную со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, и выразил поддержку братскому народу Азербайджана. Глава государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за телефонный звонок и выраженную позицию», – говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает CNN Türk.
В ходе разговора обсуждалась атака на Нахчыванскую Автономную Республику. Эрдоган осудил атаку беспилотников.
5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки четверо гражданских лиц получили ранения.