Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Эрдоган на связи с Алиевым

обновлено 19:23
19:23 1854

Пресс-служба президента Азербайджана сообщает, что 5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Президент Турции заявил, что осуждает атаку дронов, совершенную со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, и выразил поддержку братскому народу Азербайджана. Глава государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за телефонный звонок и выраженную позицию», – говорится в сообщении пресс-службы.

* * * 18:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает CNN Türk.

В ходе разговора обсуждалась атака на Нахчыванскую Автономную Республику. Эрдоган осудил атаку беспилотников.

5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки четверо гражданских лиц получили ранения.

