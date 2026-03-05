Приключения итальянцев в Азербайджане

Персонал итальянского посольства в Иране, насчитывающий 45 человек, эвакуирован через государственный пограничный пункт Астара в Азербайджан.

Эвакуация прошла с соблюдением всех необходимых процедур, включая проверку документов и регистрацию. На пункте пропуска были приняты меры для безопасного пересечения границы.

После завершения формальностей эвакуированные были направлены к местам дальнейшего пребывания.

Отметим, что с момента начала военных операций в Иране – с 08:00 28 февраля до 16:00 5 марта – через территорию Азербайджана было эвакуировано более 1300 человек.