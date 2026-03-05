USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Приключения итальянцев в Азербайджане

18:56 1610

Персонал итальянского посольства в Иране, насчитывающий 45 человек, эвакуирован через государственный пограничный пункт Астара в Азербайджан.

Эвакуация прошла с соблюдением всех необходимых процедур, включая проверку документов и регистрацию. На пункте пропуска были приняты меры для безопасного пересечения границы.

После завершения формальностей эвакуированные были направлены к местам дальнейшего пребывания.

Отметим, что с момента начала военных операций в Иране – с 08:00 28 февраля до 16:00 5 марта – через территорию Азербайджана было эвакуировано более 1300 человек.

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 239
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 479
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 680
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 458
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2335
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1858
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2665
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1611
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2974
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6215
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1518

ЭТО ВАЖНО

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 239
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 479
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 680
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 458
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2335
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1858
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2665
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1611
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2974
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6215
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться