Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Зеленский грозит Орбану «разговором с ВСУ»

19:05 861

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать украинским военным адрес «одного человека в Евросоюзе», который блокирует европейскую помощь Украине. Об этом, по сообщению УНИАН, Зеленский заявил 5 марта на встрече с журналистами.

По предположению агентства, Зеленский имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал президент Украины.

«Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов», — добавил Зеленский.

Венгрия в феврале выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Кредит должны были одобрить все страны-члены ЕС. Также из-за позиции Венгрии блок не смог принять 20-й пакет санкций против России, который готовили на четвертую годовщину войны.

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 244
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 482
Очень грозный Лариджани
19:34 684
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 460
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2337
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1860
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2666
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1612
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2979
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6215
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1519

