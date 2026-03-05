Зеленский грозит Орбану «разговором с ВСУ»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать украинским военным адрес «одного человека в Евросоюзе», который блокирует европейскую помощь Украине. Об этом, по сообщению УНИАН, Зеленский заявил 5 марта на встрече с журналистами.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал президент Украины.

«Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов», — добавил Зеленский.

Венгрия в феврале выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Кредит должны были одобрить все страны-члены ЕС. Также из-за позиции Венгрии блок не смог принять 20-й пакет санкций против России, который готовили на четвертую годовщину войны.