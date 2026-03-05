Израиль подсчитал потери из-за войны с Ираном

Еженедельный ущерб экономике Израиля от военной операции против Ирана может превысить 9 млрд шекелей (около $2,9 млрд), сообщили в среду агентству Reuters в Министерстве финансов страны.

По его данным, столь значительные потери связаны с ограничениями, введенными в Израиле на фоне обострения конфликта, – приостановлены поездки на работу, закрыты школы, проводится мобилизация резервистов.

Министерство финансов рекомендовало снизить уровень ограничений с красного до оранжевого – режима ограниченной активности. В этом случае, как отмечается, удастся сократить экономические убытки примерно вдвое.