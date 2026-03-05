USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Израиль подсчитал потери из-за войны с Ираном

19:09 959

Еженедельный ущерб экономике Израиля от военной операции против Ирана может превысить 9 млрд шекелей (около $2,9 млрд), сообщили в среду агентству Reuters в Министерстве финансов страны.

По его данным, столь значительные потери связаны с ограничениями, введенными в Израиле на фоне обострения конфликта, – приостановлены поездки на работу, закрыты школы, проводится мобилизация резервистов. 

Министерство финансов рекомендовало снизить уровень ограничений с красного до оранжевого – режима ограниченной активности. В этом случае, как отмечается, удастся сократить экономические убытки примерно вдвое.

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 247
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 486
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 687
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 462
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2339
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1863
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2669
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1615
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2981
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6216
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1520

ЭТО ВАЖНО

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 247
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 486
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 687
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 462
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2339
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1863
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2669
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1615
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2981
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6216
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться