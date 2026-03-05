USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Азербайджан закрыл границу с Ираном

19:17 1382

Принято решение о приостановке движения грузовых автомобилей через государственную границу Азербайджан–Иран. Об этом haqqin.az сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

5 марта на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов, направленные на гражданскую инфраструктуру.

Под обстрел попали Международный аэропорт Нахчывана, школа и другие объекты.

В результате атак несколько мирных жителей получили ранения, а зданию терминала аэропорта был нанесен ущерб.

С учетом сложившейся ситуации, возникшей вследствие этих атак, которые противоречат нормам и принципам международного права, Кабинет Министров принял соответствующее решение о временном полном прекращении движения грузовых автомобилей через все пограничные пункты пропуска на азербайджано-иранской государственной границе (в том числе транзитных грузовых перевозок).

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 251
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 488
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 690
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 462
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2340
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1865
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2671
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1615
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2983
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6217
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1521

ЭТО ВАЖНО

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 251
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 488
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 690
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 462
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2340
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1865
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2671
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1615
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 2983
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6217
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться