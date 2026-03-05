Азербайджан закрыл границу с Ираном

Принято решение о приостановке движения грузовых автомобилей через государственную границу Азербайджан–Иран. Об этом haqqin.az сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.

5 марта на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов, направленные на гражданскую инфраструктуру.

Под обстрел попали Международный аэропорт Нахчывана, школа и другие объекты.

В результате атак несколько мирных жителей получили ранения, а зданию терминала аэропорта был нанесен ущерб.

С учетом сложившейся ситуации, возникшей вследствие этих атак, которые противоречат нормам и принципам международного права, Кабинет Министров принял соответствующее решение о временном полном прекращении движения грузовых автомобилей через все пограничные пункты пропуска на азербайджано-иранской государственной границе (в том числе транзитных грузовых перевозок).