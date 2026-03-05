USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову

19:34 465

5 марта по инициативе министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщили в азербайджанском Минобороны, стороны обсудили атаки, осуществленные вооруженными силами Исламской Республики Иран с территории Ирана с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Нахчыванскому международному аэропорту Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и другой гражданской инфраструктуре.

Министры также провели подробный обмен мнениями по вопросам отношений между нашими странами, ситуации в регионе и проблемам безопасности.

