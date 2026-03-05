USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Очень грозный Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в случае начала наземной операции США в Иране тысячи американских военнослужащих могут погибнуть или оказаться в плену.

«Некоторые американские чиновники заявили, что намерены вторгнуться в Иран наземным путем. Отважные сыновья имама Хомейни и имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить этих злонамеренных американских чиновников несколькими тысячами погибших и пленных», – приводит его слова иранская гостелерадиокомпания, показывая фото соответствующей публикации на странице Лариджани в соцсети X.

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Очень грозный Лариджани
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
Приключения итальянцев в Азербайджане
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
