Очень грозный Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в случае начала наземной операции США в Иране тысячи американских военнослужащих могут погибнуть или оказаться в плену.
«Некоторые американские чиновники заявили, что намерены вторгнуться в Иран наземным путем. Отважные сыновья имама Хомейни и имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить этих злонамеренных американских чиновников несколькими тысячами погибших и пленных», – приводит его слова иранская гостелерадиокомпания, показывая фото соответствующей публикации на странице Лариджани в соцсети X.