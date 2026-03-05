USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Миру грозит еще одна беда: нехватка продовольствия

19:48 152

Война на Ближнем Востоке привела к перебоям с поставками удобрений. Financial Times пишет, что в скором времени мир может столкнуться с глобальной нехваткой продовольствия, что приведет к резкому росту цен на еду.

Газета отмечает, что рынки удобрений и сельского хозяйства сильно зависят от графика в Ормузском проливе. Доля мировых поставок компонентов удобрений через пролив составляет 44 процента серы, 31 процент мочевины, 18 процентов аммиака и 15 процентов фосфатов. Все эти компоненты используются в производстве удобрений, которые обеспечивают около половины мирового производства продуктов питания. Эксперты отмечают, что сейчас все внимание уделяется кризису на нефтяном рынке. Но не стоит недооценивать последствия войны для мирового производства продуктов питания.

«Урожайность может снизиться на 50 процентов уже при первом урожае», - предупреждают специалисты.

Стоимость удобрений резко выросла. По подсчетам FT, мочевина подорожала на 130 долларов, достигнув отметки в 650 долларов за тонну. Тонна аммиака теперь стоит 725 долларов за тонну - на 130 долларов выше, чем в середине февраля. «Сбои в поставках произошли именно тогда, когда в Европе фермеры вступают в сезон весеннего внесения удобрений, закупают и распределяют питательные вещества, от которых зависит урожайность», - отмечает газета.

Аналитики подсчитали, что потребители в европейских странах в ближайшие недели могут столкнуться с повышением цен на хлеб, яйца, свинину и курицу.

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 269
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 505
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 715
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 473
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2348
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1882
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2687
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1626
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 3001
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6228
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1527

ЭТО ВАЖНО

Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 269
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
Взрывы в аэропорту Абу-Даби. Удар по госнефтекомпании Бахрейна
19:38 505
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 715
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
Министр обороны Турции позвонил Закиру Гасанову
19:34 473
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком
Ракеты Patriot для Украины: Зеленский озвучил план обмена с Ближним Востоком обновлено 19:25
19:25 2348
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 1882
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…»
Азербайджанский диссидент просит помощи у Израиля: «Мы не хотим менять одну диктатуру на другую…» все еще актуально
18:12 2687
Приключения итальянцев в Азербайджане
Приключения итальянцев в Азербайджане
18:56 1626
Ясный сигнал Алиева Тегерану
Ясный сигнал Алиева Тегерану по следам выступления президента
18:34 3001
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции фото
16:19 6228
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
Израиль готовит долгую войну: у Ирана впереди недели бомбежек
18:05 1527
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться