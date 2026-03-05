Миру грозит еще одна беда: нехватка продовольствия

Война на Ближнем Востоке привела к перебоям с поставками удобрений. Financial Times пишет, что в скором времени мир может столкнуться с глобальной нехваткой продовольствия, что приведет к резкому росту цен на еду.

Газета отмечает, что рынки удобрений и сельского хозяйства сильно зависят от графика в Ормузском проливе. Доля мировых поставок компонентов удобрений через пролив составляет 44 процента серы, 31 процент мочевины, 18 процентов аммиака и 15 процентов фосфатов. Все эти компоненты используются в производстве удобрений, которые обеспечивают около половины мирового производства продуктов питания. Эксперты отмечают, что сейчас все внимание уделяется кризису на нефтяном рынке. Но не стоит недооценивать последствия войны для мирового производства продуктов питания.

«Урожайность может снизиться на 50 процентов уже при первом урожае», - предупреждают специалисты.

Стоимость удобрений резко выросла. По подсчетам FT, мочевина подорожала на 130 долларов, достигнув отметки в 650 долларов за тонну. Тонна аммиака теперь стоит 725 долларов за тонну - на 130 долларов выше, чем в середине февраля. «Сбои в поставках произошли именно тогда, когда в Европе фермеры вступают в сезон весеннего внесения удобрений, закупают и распределяют питательные вещества, от которых зависит урожайность», - отмечает газета.

Аналитики подсчитали, что потребители в европейских странах в ближайшие недели могут столкнуться с повышением цен на хлеб, яйца, свинину и курицу.