Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления

видео; обновлено 21:01
21:01 2633

Взрывы прогремели в восточной части Тегерана, сообщило агентство ISNA.

Ранее оно информировало об ударах по различным районам иранской столицы. Ракетный обстрел последовал после того, как израильские военные предупредили население о необходимости эвакуации из районов на востоке и юго-востоке Тегерана, отмечает агентство.

Тем временем Центральное командование ВС США отчиталось о нанесении ударов по объектам в Иране. Согласно информации, в течение первых 100 часов операции «Эпичный гнев» американские бомбардировщики B-52 нанесли удары по иранским баллистическим ракетам, а также по пунктам управления и контроля.

*** 20:08

Американцы уничтожают иранскую авиацию на земле.

За последние 40 минут Израиль и США, предположительно, нанесли удар по около 30 полицейским участкам в Тегеране.

В соцсетях пишут о «мощнейшем» взрыве в Тегеране.

Также сообщается, что сотрудники КСИР покидают свои рабочие места и разбивают палатки на улицах, чтобы избежать авиаударов.

В интернете публикуют кадры нанесения ударов американской армией по иранским военным аэродромам.

*** 19:59

Военный конфликт Израиля с Ираном вступает во вторую фазу, в ходе которой истребители израильской армии будут атаковать глубоко запрятанные под землей баллистические ракеты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Израильские военные ранее заявляли, что нанесли удары по сотням иранских ракетных установок на поверхности земли, которые могут быть нацелены на израильские города.

Вторая фаза будет включать бункеры, где хранятся баллистические ракеты и оборудование, сообщили собеседники агентства. Один из них сказал, что Израиль стремится лишить Иран способности наносить воздушные удары к концу войны, которая также была сосредоточена на уничтожении руководства Ирана.

В четверг израильские военные сообщили, что ночью нанесли в том числе удар по «подземному инфраструктурному объекту», используемому для хранения баллистических ракет. Согласно анализу публичных заявлений военных с начала совместных американо-израильских атак 28 февраля, ранее они не объявляли об атаках на подземные ракетные объекты.

Оценки иранского ракетного арсенала разнятся — от примерно 2  500 ракет до войны, по данным израильских военных, до около 6000, по мнению аналитиков. Число оставшихся ракет может оказаться решающим для развития войны, комментирует Reuters.

