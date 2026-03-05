Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления

Взрывы прогремели в восточной части Тегерана, сообщило агентство ISNA. Ранее оно информировало об ударах по различным районам иранской столицы. Ракетный обстрел последовал после того, как израильские военные предупредили население о необходимости эвакуации из районов на востоке и юго-востоке Тегерана, отмечает агентство. Тем временем Центральное командование ВС США отчиталось о нанесении ударов по объектам в Иране. Согласно информации, в течение первых 100 часов операции «Эпичный гнев» американские бомбардировщики B-52 нанесли удары по иранским баллистическим ракетам, а также по пунктам управления и контроля.

Американцы уничтожают иранскую авиацию на земле. За последние 40 минут Израиль и США, предположительно, нанесли удар по около 30 полицейским участкам в Тегеране. В соцсетях пишут о «мощнейшем» взрыве в Тегеране. Также сообщается, что сотрудники КСИР покидают свои рабочие места и разбивают палатки на улицах, чтобы избежать авиаударов. В интернете публикуют кадры нанесения ударов американской армией по иранским военным аэродромам. pic.twitter.com/XrMWkaYdZE — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 5, 2026

*** 19:59 Военный конфликт Израиля с Ираном вступает во вторую фазу, в ходе которой истребители израильской армии будут атаковать глубоко запрятанные под землей баллистические ракеты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Израильские военные ранее заявляли, что нанесли удары по сотням иранских ракетных установок на поверхности земли, которые могут быть нацелены на израильские города.