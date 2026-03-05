USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Токаев осудил атаки на Нахчыван

20:05 1139

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку иранских дронов на аэропорт Нахчывана в Азербайджане и призвал провести совместное с Ираном расследование инцидента, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

«В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахчыван президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана», – сообщил Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Токаев «выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе».

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 268
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1389
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1776
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1234
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3763
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1140
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1874
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2636
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2354
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3231
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3180

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 268
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1389
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1776
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1234
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3763
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1140
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1874
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2636
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2354
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3231
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3180
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться