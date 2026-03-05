Токаев осудил атаки на Нахчыван

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку иранских дронов на аэропорт Нахчывана в Азербайджане и призвал провести совместное с Ираном расследование инцидента, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

«В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахчыван президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана», – сообщил Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Токаев «выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе».

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.