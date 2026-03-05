USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Как Израиль спасает жизни: ПВО, удары и дисциплина граждан

20:18 907

Израилю удается снижать число жертв обстрелов со стороны Ирана благодаря эффективной работе систем ПВО, дисциплине граждан и упреждающим ударам по ракетным установкам на территории Ирана, заявила официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

«Мы избегаем больших жертв в основном по трем параметрам. Первый — это то, что ВВС Израиля наносят мощные удары по военным стратегическим целям в Иране, включая пусковые установки. На данный момент мы примерно знаем, что более 50% пусковых установок Ирана уже уничтожены, что естественно снижает его потенциал и возможности запускать ракеты по нам», — сказала Уколова.

Вторым фактором она назвала многоступенчатую систему ПВО, которая защищает небо Израиля. «К сожалению, ни одна система ПВО не герметична, не дает 100% защиты», — отметила представитель израильской армии.

Третий важный элемент — дисциплина граждан, продолжила Уколова. «Люди за годы противостояния с Ираном и его прокси научились вовремя уходить в бомбоубежища. Существуют городские убежища, а новые дома строятся с отдельными комнатами-бомбоубежищами», — пояснила она.

По словам Уколовой, с 28 февраля в результате иранских ударов в Израиле погибли 12 человек.

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 268
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1390
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1776
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1234
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3763
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1140
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1874
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2637
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2354
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3232
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3180

