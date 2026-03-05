Как Израиль спасает жизни: ПВО, удары и дисциплина граждан

Израилю удается снижать число жертв обстрелов со стороны Ирана благодаря эффективной работе систем ПВО, дисциплине граждан и упреждающим ударам по ракетным установкам на территории Ирана, заявила официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

«Мы избегаем больших жертв в основном по трем параметрам. Первый — это то, что ВВС Израиля наносят мощные удары по военным стратегическим целям в Иране, включая пусковые установки. На данный момент мы примерно знаем, что более 50% пусковых установок Ирана уже уничтожены, что естественно снижает его потенциал и возможности запускать ракеты по нам», — сказала Уколова.

Вторым фактором она назвала многоступенчатую систему ПВО, которая защищает небо Израиля. «К сожалению, ни одна система ПВО не герметична, не дает 100% защиты», — отметила представитель израильской армии.

Третий важный элемент — дисциплина граждан, продолжила Уколова. «Люди за годы противостояния с Ираном и его прокси научились вовремя уходить в бомбоубежища. Существуют городские убежища, а новые дома строятся с отдельными комнатами-бомбоубежищами», — пояснила она.

По словам Уколовой, с 28 февраля в результате иранских ударов в Израиле погибли 12 человек.