Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану

Франция выразила полную солидарность с Азербайджаном и осудила атаку иранских дронов на Нахчыван. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

«Франция решительно осуждает атаку иранских дронов, которые сегодня утром поразили Международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане. Франция желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим в ходе этой атаки», – отметили в министерстве.

Кроме того, Париж выразил полную солидарность с Баку «перед лицом этой неоправданной атаки, которая является явным нарушением суверенитета Азербайджана и норм международного права».