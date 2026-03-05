USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану

20:23 1236

Франция выразила полную солидарность с Азербайджаном и осудила атаку иранских дронов на Нахчыван. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

«Франция решительно осуждает атаку иранских дронов, которые сегодня утром поразили Международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане. Франция желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим в ходе этой атаки», – отметили в министерстве.

Кроме того, Париж выразил полную солидарность с Баку «перед лицом этой неоправданной атаки, которая является явным нарушением суверенитета Азербайджана и норм международного права».

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 273
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1396
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1779
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1237
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3765
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1142
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1876
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2641
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2358
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3236
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3184

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 273
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1396
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1779
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1237
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3765
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1142
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1876
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2641
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2358
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3236
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3184
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться