USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Президенты звонят Ильхаму Алиеву

20:28 1782

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 5 марта позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, «в ходе телефонного разговора президент Латвии решительно осудил атаку на территорию Азербайджана, совершенную беспилотными летательными аппаратами Исламской Республики Иран. Эдгарс Ринкевичс указал, что выражает солидарность с государством и народом Азербайджана в связи с произошедшим, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки».

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил главу латвийского государства за телефонный звонок и проявленную позицию.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией, предстоящих контактах и перспективах сотрудничества.

Пресс-служба главы азербайджанского государства также сообщает, что 5 марта президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Президент ОАЭ осудил атаку беспилотников Иран на территорию Азербайджана и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента. Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность главе азербайджанского государства за поддержку, оказанную ОАЭ во время ракетных атак на страну, а также за позицию, осуждающую эти удары», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Глава азербайджанского государства поблагодарил президента ОАЭ за телефонный звонок: «Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные и беспилотные атаки Ирана на ОАЭ и подчеркнул, как отмечалось во время телефонного разговора с президентом ОАЭ 28 февраля, что Азербайджан находится рядом с ОАЭ».

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в пресс-службе.

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 276
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1400
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1783
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1238
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3767
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1144
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1877
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2644
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2359
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3239
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3187

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 276
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1400
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1783
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1238
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3767
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1144
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1877
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2644
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2359
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3239
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться