Президенты звонят Ильхаму Алиеву

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 5 марта позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, «в ходе телефонного разговора президент Латвии решительно осудил атаку на территорию Азербайджана, совершенную беспилотными летательными аппаратами Исламской Республики Иран. Эдгарс Ринкевичс указал, что выражает солидарность с государством и народом Азербайджана в связи с произошедшим, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки».
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил главу латвийского государства за телефонный звонок и проявленную позицию.
В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией, предстоящих контактах и перспективах сотрудничества.
Пресс-служба главы азербайджанского государства также сообщает, что 5 марта президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
«Президент ОАЭ осудил атаку беспилотников Иран на территорию Азербайджана и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента. Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность главе азербайджанского государства за поддержку, оказанную ОАЭ во время ракетных атак на страну, а также за позицию, осуждающую эти удары», - отмечается в сообщении пресс-службы.
Глава азербайджанского государства поблагодарил президента ОАЭ за телефонный звонок: «Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные и беспилотные атаки Ирана на ОАЭ и подчеркнул, как отмечалось во время телефонного разговора с президентом ОАЭ 28 февраля, что Азербайджан находится рядом с ОАЭ».
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в пресс-службе.