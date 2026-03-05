Президенты звонят Ильхаму Алиеву

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 5 марта позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, «в ходе телефонного разговора президент Латвии решительно осудил атаку на территорию Азербайджана, совершенную беспилотными летательными аппаратами Исламской Республики Иран. Эдгарс Ринкевичс указал, что выражает солидарность с государством и народом Азербайджана в связи с произошедшим, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки».

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил главу латвийского государства за телефонный звонок и проявленную позицию.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией, предстоящих контактах и перспективах сотрудничества.