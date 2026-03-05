Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть вовлечен в процесс назначения следующего верховного лидера в Иране. Об этом он заявил в интервью Axios.

По словам Трампа, ему необходимо лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана - так же, как он это делал в Венесуэле. Он признал, что Моджтаба Хаменеи – сын убитого иранского верховного лидера Али Хаменеи – является наиболее вероятным преемником, но при этом ясно дал понять, что считает такой исход неприемлемым. По мнению Трампа, сын Хаменеи - «незначительная фигура».

«Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран», – подчеркнул американский лидер.