USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана

20:35 1402

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть вовлечен в процесс назначения следующего верховного лидера в Иране. Об этом он заявил в интервью Axios.

По словам Трампа, ему необходимо лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана - так же, как он это делал в Венесуэле. Он признал, что Моджтаба Хаменеи – сын убитого иранского верховного лидера Али Хаменеи – является наиболее вероятным преемником, но при этом ясно дал понять, что считает такой исход неприемлемым. По мнению Трампа, сын Хаменеи - «незначительная фигура».

«Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран», – подчеркнул американский лидер.

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 278
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1403
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1787
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1238
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3770
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1145
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1877
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2647
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2361
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3240
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3187

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 278
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1403
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1787
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1238
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3770
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1145
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1877
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2647
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2361
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3240
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться