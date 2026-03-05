USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

«Не мешайте Нетаньяху воевать»: Трамп обрушился на президента Израиля

20:43 1072

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал президента Израиля Ицхака Герцога, назвав его «позором», и потребовал безотлагательного помилования экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

Трамп резко раскритиковал Герцога, назвав его «позором». По его словам, президент Израиля «подвел его» и не выполнил обещание о помиловании Нетаньяху, которое, по мнению Трампа, должно было быть предоставлено пять раз.

Американский лидер также подчеркнул, что не желает, чтобы что-либо отвлекало премьера Израиля от текущей войны с Ираном.

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 280
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1404
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1789
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1240
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3774
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1146
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1878
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2649
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2364
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3244
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3189

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 280
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1404
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1789
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1240
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3774
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1146
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1878
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2649
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2364
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3244
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться