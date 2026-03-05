«Не мешайте Нетаньяху воевать»: Трамп обрушился на президента Израиля

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал президента Израиля Ицхака Герцога, назвав его «позором», и потребовал безотлагательного помилования экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

Трамп резко раскритиковал Герцога, назвав его «позором». По его словам, президент Израиля «подвел его» и не выполнил обещание о помиловании Нетаньяху, которое, по мнению Трампа, должно было быть предоставлено пять раз.

Американский лидер также подчеркнул, что не желает, чтобы что-либо отвлекало премьера Израиля от текущей войны с Ираном.