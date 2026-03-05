USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Пакистан солидарен с Азербайджаном

21:02 444

Министерство иностранных дел Пакистана выразило солидарность с Азербайджаном после атак иранских беспилотников на Нахчыван. Об этом говорится в заявлении МИД Пакистана в соцсети Х.

«Пакистан выразил серьезную озабоченность недавними атаками, направленными против братских стран - Турции и Азербайджана. Эти атаки являются явным нарушением международного права, принципов межгосударственных отношений и могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. Подтверждая твердую солидарность Пакистана с Турцией и Азербайджаном, мы призываем к сдержанности и использованию диалога, а также дипломатии для поддержания мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки четверо гражданских лиц получили ранения.

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 282
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1410
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1793
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1241
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3774
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1146
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1879
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2653
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2365
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3246
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3192

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 282
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1410
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1793
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1241
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3774
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1146
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1879
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления видео; обновлено 21:01
21:01 2653
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2365
Бомбят Дубай и Абу-Даби
Бомбят Дубай и Абу-Даби обновлено 19:56; видео
19:56 3246
Очень грозный Лариджани
Очень грозный Лариджани
19:34 3192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться