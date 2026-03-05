Пакистан солидарен с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Пакистана выразило солидарность с Азербайджаном после атак иранских беспилотников на Нахчыван. Об этом говорится в заявлении МИД Пакистана в соцсети Х.

«Пакистан выразил серьезную озабоченность недавними атаками, направленными против братских стран - Турции и Азербайджана. Эти атаки являются явным нарушением международного права, принципов межгосударственных отношений и могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. Подтверждая твердую солидарность Пакистана с Турцией и Азербайджаном, мы призываем к сдержанности и использованию диалога, а также дипломатии для поддержания мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки четверо гражданских лиц получили ранения.