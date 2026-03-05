USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»

21:17 285

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «препятствием» для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Трамп сообщил, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинской войны продолжается, однако, как отмечает издание, «вновь выразил раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским».

«Зеленскому нужно собраться и заключить сделку», – подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп отметил, что считает президента РФ Владимира Путина «готовым вести переговоры о завершении войны». «Я думаю, Путин готов заключить сделку», – добавил он.

На вопрос о том, в чем заключается препятствие со стороны Зеленского для заключения мирного соглашения, Трамп не стал уточнять детали, но подчеркнул, что украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 1410
Президенты звонят Ильхаму Алиеву
20:28 1795
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 1243
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 3777
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1147
Иранским военным приходят угрожающие сообщения: «Вы умираете в бою, который проиграли»
20:02 1879
Взрывы на востоке Тегерана: B-52 атакуют ракеты и пункты управления
21:01 2654
Иранцы не смогут возвращаться из Грузии через Азербайджан
19:46 2367
Бомбят Дубай и Абу-Даби
19:56 3247
Очень грозный Лариджани
19:34 3193

