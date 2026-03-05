Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «препятствием» для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
Трамп сообщил, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинской войны продолжается, однако, как отмечает издание, «вновь выразил раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским».
«Зеленскому нужно собраться и заключить сделку», – подчеркнул американский лидер.
При этом Трамп отметил, что считает президента РФ Владимира Путина «готовым вести переговоры о завершении войны». «Я думаю, Путин готов заключить сделку», – добавил он.
На вопрос о том, в чем заключается препятствие со стороны Зеленского для заключения мирного соглашения, Трамп не стал уточнять детали, но подчеркнул, что украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.