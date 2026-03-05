USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

ОИС осудила атаку на Нахчыван и встала на сторону Баку

21:25 1193

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) резко осудил атаку иранских дронов на азербайджанский Нахчыван. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

«Генеральный секретариат осуждает удары по гражданской инфраструктуре и риски для жизни мирных жителей, что нарушает суверенитет Азербайджана, ставит под угрозу его безопасность и стабильность. Генеральный секретариат выражает полную солидарность с Азербайджаном и подтверждает поддержку его усилий по защите суверенитета, безопасности и стабильности», – говорится в сообщении.

В документе также содержится призыв к немедленному прекращению подобных провокационных действий, способных спровоцировать эскалацию напряженности и дестабилизацию региона.

Организация подчеркивает, что удары по государствам-членам или угроза их безопасности нарушают принципы международного права и противоречат основам международных отношений, основанным на добрососедстве и взаимном уважении.

