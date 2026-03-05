USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Иран не закроет Ормузский пролив. Fitch предупредил о рисках для региона

21:39 823

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что у Ирана нет намерения закрыть Ормузский пролив.

«У нас нет намерения закрыть Ормузский пролив прямо сейчас, но по мере продолжения войны мы будем рассматривать все возможные сценарии», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив может быть фактически закрыт для судоходства менее чем на месяц.

«Мы исходим из того, что пролив останется фактически закрытым менее чем на месяц и что энергетической и транспортной инфраструктуре серьезного ущерба причинено не будет. При этом агентство отмечает, что такие прогнозы связаны с существенными рисками», – говорится в заявлении Fitch Ratings.

Аналитики агентства полагают, что «все страны региона смогут справиться с последствиями закрытия Ормузского пролива в рамках своих текущих рейтинговых показателей». По оценкам Fitch Ratings, каждая неделя фактического перекрытия пролива «сократит доходы Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта от экспорта углеводородов примерно на 0,4% от их ВВП».

