Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана

21:47

Турция совместно с союзниками предпринимает все необходимые шаги для снижения угроз своей безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В координации с нашими союзниками мы принимаем все необходимые меры для снижения рисков своей безопасности», – заявил Эрдоган на традиционном ифтаре в Рамадан в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам президента, удары США и Израиля по Ирану и последующие ответные действия довели напряженность в регионе до опасных масштабов. «Иранские ракеты и БПЛА, направленные на другие страны региона, создают риск расширения конфликта на значительно большую территорию. Мы не допускаем ни малейшей халатности и не проявляем колебаний в обеспечении безопасности наших границ и воздушного пространства... Мы делаем все необходимое, чтобы защитить страну и народ от любых угроз», – подчеркнул Эрдоган, добавив, что продолжает активную телефонную дипломатию для мирного урегулирования иранского кризиса.

