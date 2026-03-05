В Иране снова заявили об атаке на авианосец Abraham Lincoln

Беспилотники ВМС Корпуса стражей исламской революции атаковали американский авианосец USS Abraham Lincoln возле Оманского залива, когда тот приближался к Ормузскому проливу, утверждают иранские издания.

Сообщается, что авианосная группа якобы «отступила и передислоцировалась на расстояние более 1000 км». При этом Иран не предоставил никаких доказательств в подтверждение своего заявления.

Несколько дней назад иранские СМИ также утверждали, что КСИР атаковал авианосец ВМС США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Военное центральное командование США опровергло информацию об поражении Lincoln, сообщив, что авианосец продолжает запускать самолеты.