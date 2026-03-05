USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

В Иране снова заявили об атаке на авианосец Abraham Lincoln

21:44 1020

Беспилотники ВМС Корпуса стражей исламской революции атаковали американский авианосец USS Abraham Lincoln возле Оманского залива, когда тот приближался к Ормузскому проливу, утверждают иранские издания.

Сообщается, что авианосная группа якобы «отступила и передислоцировалась на расстояние более 1000 км». При этом Иран не предоставил никаких доказательств в подтверждение своего заявления.

Несколько дней назад иранские СМИ также утверждали, что КСИР атаковал авианосец ВМС США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Военное центральное командование США опровергло информацию об поражении Lincoln, сообщив, что авианосец продолжает запускать самолеты.

Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
22:47 460
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
22:22 1171
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 3944
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
22:37 411
Ильхаму Алиеву поступают звонки поддержки
Ильхаму Алиеву поступают звонки поддержки обновлено 22:20
22:20 3815
Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана
Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана
21:47 1807
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 2003
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 2916
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 2138
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 5250
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1670

