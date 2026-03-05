Почему богатые иностранцы так рвутся вернуться в ОАЭ?

Основатель маркетплейса частных самолетов EnterJet Чарльз Робинсон подтвердил, что компания получила многочисленные запросы от клиентов, стремящихся как можно скорее вернуться в Эмираты. Соруководитель ближневосточного отдела юридической фирмы Withers Ханна Уэйлу отметила, что длительное пребывание за пределами ОАЭ может поставить под угрозу статус резидента и одновременно вызвать налоговые обязательства в других странах.

Эксперты напоминают, что, хотя в ОАЭ отсутствует персональный подоходный налог, с 2023 года налоговая система страны формализована. Согласно правилам для иностранцев, налоговым резидентом считается тот, кто провел в стране 183 дня и более за последние 12 месяцев. При наличии постоянного жилья, работы или бизнеса в Эмиратах срок снижается до 90 дней.

Особые сложности могут возникнуть у граждан стран, с которыми ОАЭ заключили старые соглашения об избежании двойного налогообложения. Например, договор между Польшей и ОАЭ от 1993 года признает налоговыми резидентами Эмиратов только граждан страны, что создает «налоговый вакуум», когда человек не считается резидентом ни в одной из стран.