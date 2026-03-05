Аракчи: Россия и Китай поддерживают Иран

«Они поддерживают нас политически и иным образом», – сказал Аракчи в интервью телеканалу NBC News, комментируя вопрос о том, помогают ли Россия и Китай Ирану.

Он также отметил, что исламская республика не намерена атаковать территорию США. «Нет. Есть достаточно их баз вокруг нас, зачем нам двигаться дальше. У них достаточно солдат, военных средств, баз (на Ближнем Востоке). Так что у нас нет необходимости выходить за эти рамки», – сказал глава иранской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Ирана утверждает, что Тегеран никого не просит о прекращении огня и не видит причин возобновлять переговоры с Вашингтоном.

«Мы не просим о прекращении огня и не видим ни единой причины, по которой должны вести переговоры с США. Мы вели с ними переговоры дважды, и каждый раз они атаковали нас в разгар переговоров. С нашей стороны не поступало запроса на прекращение огня и не было запросов на переговоры с США. Мы никогда не отправляли им подобных посланий», – уверяет Аракчи.

По его утверждению, шанс на заключение «уникального соглашения» по ядерной программе Тегерана был упущен «из-за действий США, которые пошли на поводу у Израиля».