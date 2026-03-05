USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Аракчи: Россия и Китай поддерживают Иран

22:04 1010

Россия и Китай оказывают Ирану политическую и иную поддержку. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Они поддерживают нас политически и иным образом», – сказал Аракчи в интервью телеканалу NBC News, комментируя вопрос о том, помогают ли Россия и Китай Ирану.

Он также отметил, что исламская республика не намерена атаковать территорию США. «Нет. Есть достаточно их баз вокруг нас, зачем нам двигаться дальше. У них достаточно солдат, военных средств, баз (на Ближнем Востоке). Так что у нас нет необходимости выходить за эти рамки», – сказал глава иранской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Ирана утверждает, что Тегеран никого не просит о прекращении огня и не видит причин возобновлять переговоры с Вашингтоном.

«Мы не просим о прекращении огня и не видим ни единой причины, по которой должны вести переговоры с США. Мы вели с ними переговоры дважды, и каждый раз они атаковали нас в разгар переговоров. С нашей стороны не поступало запроса на прекращение огня и не было запросов на переговоры с США. Мы никогда не отправляли им подобных посланий», – уверяет Аракчи.

По его утверждению, шанс на заключение «уникального соглашения» по ядерной программе Тегерана был упущен «из-за действий США, которые пошли на поводу у Израиля».

Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
22:47 467
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
22:22 1178
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 3944
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
22:37 415
Ильхаму Алиеву поступают звонки поддержки
Ильхаму Алиеву поступают звонки поддержки обновлено 22:20
22:20 3821
Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана
Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана
21:47 1808
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 2006
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 2920
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 2138
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 5252
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1670

