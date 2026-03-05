Трамп о войне курдов против Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддерживает идею подключения курдов к американо-израильской военной операции против Ирана.

«Считаю замечательным, что они хотят сделать это», – сказал Трамп в интервью агентству Reuters, комментируя вопрос о возможном участии курдских формирований в кампании против Ирана.

При этом американский президент отказался уточнить, готовы ли будут США оказывать курдам поддержку с воздуха в случае их подключения к операции. «Не могу вам этого сказать», – сообщил Трамп.