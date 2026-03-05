Ирак держит нейтралитет и отвергает войну

Ирак сохраняет нейтралитет в региональном конфликте, не вмешивается в дела соседних стран и рассматривает диалог как единственный путь к урегулированию напряженности. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.

«Ирак не является стороной, вовлеченной в войну (в регионе)», – приводит его слова агентство INA. Представитель иракского правительства подчеркнул, что Багдад «не вмешивается во внутренние дела соседних стран и не допустит, чтобы иракская территория использовалась как плацдарм для причинения им вреда».

По словам аль-Авади, «Ирак отвергает войну и считает диалог и переговоры единственным способом решения проблем в регионе».