Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Имя, Иран, имя… Все же Роухани?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
22:46 642

После смерти Али Хаменеи всеобщее внимание сосредоточилось на обсуждениях того, кто станет новым лидером Ирана. Хотя работающая за пределами страны и считающаяся оппозиционной медиаплощадка Iran International сообщала, что под давлением Корпуса стражей исламской революции новым лидером якобы избран сын Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи, это утверждение пока не подтверждено официальными источниками.

Член Ассамблеи экспертов Ахмед Хатами заявил, что имя нового верховного религиозного лидера будет определено в ближайшие дни.

Тем временем за последние дни в дискуссиях о будущем лидерстве все чаще упоминается имя бывшего президента Ирана Хасана Роухани. Как пишет Al Jazeera, Роухани считается одним из наиболее заметных представителей «прагматического компромиссного» подхода в условиях длительной идеологической поляризации в иранской политике. В период своего президентства он выделялся риторикой дипломатической нормализации отношений с Западом: теперь его имя вновь звучит в обсуждениях, касающихся будущего иранского правительства.

Аналитик Центра исследований Ирана (IRAM), базирующегося в Анкаре, Орал Тога отметил, что Роухани, хотя и является выходцем из системы, стоявшей у истоков исламской революции, остается сторонником более мягкой линии и открытых отношений с Западом. Турецкий эксперт, автор ряда исследований по Ирану подчеркнул, что Роухани давно готовится к возвращению в руководство. Тога добавил, что сторонники Роухани не столь радикальны, как другие группы, и сам бывший президент выступает за диалог в рамках глобальной системы. «С 2021 года КСИР фактически перекрыл дыхательные пути Роухани и его команде», — отметил политолог.

Говоря о его отношениях с Западом, Тога охарактеризовал Роухани как прагматичного лидера, открытого к диалогу. «Если бы мы назвали пять кандидатов, которых Запад хотел бы видеть в Иране, Роухани непременно оказался бы среди них. Он был архитектором ядерных переговоров с Западом и одним из немногих иранских политиков, сумевших достичь определенных договоренностей с Европой», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если Роухани действительно станет новым лидером Ирана, это способно изменить весь политический баланс. «Мы можем снова увидеть Иран таким, каким он был в 2013–2014 годах», — сказал Тога. 

