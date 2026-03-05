Имя, Иран, имя… Все же Роухани?

После смерти Али Хаменеи всеобщее внимание сосредоточилось на обсуждениях того, кто станет новым лидером Ирана. Хотя работающая за пределами страны и считающаяся оппозиционной медиаплощадка Iran International сообщала, что под давлением Корпуса стражей исламской революции новым лидером якобы избран сын Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи, это утверждение пока не подтверждено официальными источниками.

Член Ассамблеи экспертов Ахмед Хатами заявил, что имя нового верховного религиозного лидера будет определено в ближайшие дни.

Тем временем за последние дни в дискуссиях о будущем лидерстве все чаще упоминается имя бывшего президента Ирана Хасана Роухани. Как пишет Al Jazeera, Роухани считается одним из наиболее заметных представителей «прагматического компромиссного» подхода в условиях длительной идеологической поляризации в иранской политике. В период своего президентства он выделялся риторикой дипломатической нормализации отношений с Западом: теперь его имя вновь звучит в обсуждениях, касающихся будущего иранского правительства.