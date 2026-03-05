USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Опасный Telegram: Путин советует не пользоваться, а фронт требует

22:41 348

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование военными «неподконтрольных» российским властям систем связи может быть опасным. Об этом он заявил на встрече с «женщинами различных профессий» в преддверии 8 Марта.

На встрече Путин обсудил вопросы связи с командиром батальона связи Ириной Годуновой. Она охарактеризовала Telegram как «вражеский вид связи» и поддержала инициативу российских властей по его блокировке.

«Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» – обратился к ней Путин. Годунова подтвердила свою согласие.

Она также отметила, что «надо Max (российский мессенджер) доработать, и будет все хорошо на фронте».

С февраля российские власти активизировали попытки ограничить работу Telegram в стране. Российские СМИ сообщали, что мессенджер планируют окончательно заблокировать в начале апреля.

В то же время Telegram остается одним из основных каналов связи российских военных на фронте в Украине. В середине февраля министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что ограничения на работу мессенджера для фронта пока не планируются. Источники РБК отмечали, что после полной блокировки в России Telegram продолжит работу в зоне боевых действий.

Иранцы принудили Асифа убить Трампа
Иранцы принудили Асифа убить Трампа
22:47 480
Трамп о войне курдов против Ирана
Трамп о войне курдов против Ирана
22:22 1186
Эрдоган на связи с Алиевым
Эрдоган на связи с Алиевым обновлено 19:23
19:23 3948
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван
22:37 423
Ильхаму Алиеву поступают звонки поддержки
Ильхаму Алиеву поступают звонки поддержки обновлено 22:20
22:20 3828
Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана
Эрдоган рассказал о мерах Турции против угроз из Ирана
21:47 1814
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
Трамп раскритиковал Зеленского: «Он мешает заключить мир с Россией»
21:17 2014
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
Трамп хочет сам выбирать нового лидера Ирана
20:35 2922
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
Солидарность с Азербайджаном: Париж осудил атаки по Нахчывану
20:23 2138
Азербайджан закрыл границу с Ираном
Азербайджан закрыл границу с Ираном
19:17 5256
Токаев осудил атаки на Нахчыван
Токаев осудил атаки на Нахчыван
20:05 1673

