Опасный Telegram: Путин советует не пользоваться, а фронт требует

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование военными «неподконтрольных» российским властям систем связи может быть опасным. Об этом он заявил на встрече с «женщинами различных профессий» в преддверии 8 Марта.

На встрече Путин обсудил вопросы связи с командиром батальона связи Ириной Годуновой. Она охарактеризовала Telegram как «вражеский вид связи» и поддержала инициативу российских властей по его блокировке.

«Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» – обратился к ней Путин. Годунова подтвердила свою согласие.

Она также отметила, что «надо Max (российский мессенджер) доработать, и будет все хорошо на фронте».

С февраля российские власти активизировали попытки ограничить работу Telegram в стране. Российские СМИ сообщали, что мессенджер планируют окончательно заблокировать в начале апреля.

В то же время Telegram остается одним из основных каналов связи российских военных на фронте в Украине. В середине февраля министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что ограничения на работу мессенджера для фронта пока не планируются. Источники РБК отмечали, что после полной блокировки в России Telegram продолжит работу в зоне боевых действий.