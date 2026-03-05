USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван

Заявление Сабины Алиевой в связи с атакой на Нахчыван

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с сегодняшней атакой иранских дронов на Нахчыван.

«Сегодня с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотными летательными аппаратами на здание терминала международного аэропорта Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, а также вблизи школьного здания в селе Шекерабад.

Мы решительно осуждаем эту целенаправленную атаку против гражданских объектов ,приведшую к ранениям мирных жителей, и призываем мировое сообщество выразить свою позицию по поводу данного террористического акта.

Любые нападения, направленные против гражданского населения и инфраструктуры, являются грубым нарушением норм международного права, международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций. Подобные действия противоречат территориальной целостности и суверенитету государств, а также принципам добрососедства и не должны повторяться.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики хочу подчеркнуть, что защита жизни и здоровья мирных граждан является фундаментальной обязанностью всех государств. Важно, чтобы произошедшее было в кратчайшие сроки всесторонне расследовано в соответствии с требованиями международного права, чтобы виновные лица были наказаны и были приняты необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Уважение суверенных прав государств, защита гражданского населения и объектов — это одна из основных обязанностей каждой страны‑члена ООН в соответствии с Уставом Организации», — говорится в заявлении омбудсмена.

